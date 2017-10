Atac armat in Las Vegas: 50 de morti si 200 de raniti. Numele atacatorului, facut public. IMAGINI LIVE

IMAGINI LIVE din Las Vegas

Desfăşurarea evenimentelor:

UPDATE 14:20 Donald Trump a scris pe Twitter: „Cele mai sincere condoleanţe şi simpatia mea pentru victimele şi familiile atacului din Las Vegas. Dumnezeu să vă binecuvânteze!”

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!