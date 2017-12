Atac armat in Rusia. Un om a fost ucis, iar alti 3 sunt raniti: "Am tras din intamplare" - VIDEO

In jurul orei locale zece s-au auzit primele focuri de arma la fabrica de dulciuri din partea de sud a Moscovei. Potrivit presei din Rusia, fostul proprietar al intreprinderii a venit sa discute cu actualul director.

Intre cei doi s-ar fi iscat un conflict, in urma caruia barbatul a scos arma si a apasat pe tragaci. A ucis unul dintre paznici si a ranit alte trei persoane. Jurnalistii de la un post local de radio au reusit sa-l telefoneze si sa discute cu atacatorul. El are o alta versiune.

Ilia AVERIANOV, ATACATOR: ”Oameni inarmati au intrat in fabrica. In scopuri de aparare, mi-am folosit arma pe care o am legal. Au vrut sa-mi ia pistolul si am impuscat de doua ori in podea. Apoi am tras din intamplare intr-un barbat.”

In presa au aparut informatii precum ca barbatul ar fi luat ostatici mai multe persoane, insa ulterior politia a dezmintit acest lucru. Oamenii care se aflau in fabrica ar fi sarit de la al doilea etaj al cladirii, dupa ce au auzit focurile de arma.

La locul atacului au ajuns medicii si fortele speciale, care au inconjurat cladirea. Dupa mai multe ore, agentii inarmati au intrat pe teritoriul fabricii, insa deocamdata individul nu a fost gasit. O fosta angajata le-a spus oamenilor legii, ca fabrica are o iesire subterana, iar barbatul ar fi putut fugi pe acolo.