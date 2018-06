Atac armat in Statele Unite. Cinci ziaristi, angajati la o publicatie din Maryland au fost ucisi, iar cativa au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul in sediul institutiei - VIDEO

Atacul armat la ziarul Capital Gazzete din orasul Annapolis s-a produs ieri la pranz, in timp ce in cladirea in care se afla redactia publicatiei se aflau in jur de 170 de persoane.

Suspectul, un barbat in varsta de 38 de ani, a dat buzna in redactia publicatiei si a inceput sa traga in angajati printr-un perete din sticla. Cladirea adaposteste numeroase firme, dar atacatorul a cautat anume sediul ziarului. Inainte de a deschide focul, acesta a aruncat grenade fumigene.

“Am vazut un tip cu o arma. Usa ziarului era facuta tandari. Barbatul acesta mergea spre intrare indreptand arma spre oamenii din birou de parca ii vana.”

Un reporter si-a anuntat colegii de la un alt ziar, dar politia era deja pe drum in acele clipe.

Bill KRAMPF, SEF POLITIE ANNAPOLIS: “A fost un atac premeditat, indreptat anume impotriva Capital Gazzete. Atacatorul a intrat in cladire cu o arma si si-a cautat victimile la primul etaj al edificiului.”

Cei 170 de oameni care se aflau in cladire au fost evacuati cu mainile ridicate, in timp ce politistii perchezitionau fiecare colt. Au gasit ceea ce parea a fi un dispozitiv explozibil improvizat, dar s-a dovedit a fi o canistra in care atacatorul isi adusese grenadele fumigene.

Bill KRAMPF, SEF POLITIE ANNAPOLIS: “Acest om a venit pregatit sa impuste oameni. Intentia lui a fost de a le face rau.”

Atacatorul a fost retinut, dar nu coopereaza cu anchetatorii si a incercat sa le zadarniceasca tentativele de a fi prins, distrugandu-si amprentele. A fost insa identificat prin recunoastere faciala, iar politia i-a perchezitionat domiciliul. Potrivit presei, ar fi vorba despre un individ care a dat in judecata ziarul pentru calomnie in 2012, dar a pierdut procesul.

Se mai stie ca in ultima vreme cotidianul primise numeroase amenintari pe retelele de socializare. Autoritatile au calificat incidentul drept cel mai sangeros atac comis impotriva presei in istoria Statelor Unite.

In aceste conditii, politia din New York, unde se afla cele mai multe institutii de presa din America, a intarit paza acestora.