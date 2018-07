Atac armat in SUA: 3 morti si 7 raniti. Doi barbati au tras la intamplare - VIDEO

Şeful poliţiei, Michael Harrison, a declarat în faţa reporterilor că cei doi suspecţi ar fi avut o puşcă şi un pistol. Ei au tras la întâmplare în mulţime şi au lovit zece persoane, potrivit News.ro

Poliţia a găsit trei victime, doi bărbaţi şi o femeie, care au murit pe loc. Alte şapte persoane rănite, cinci bărbaţi şi două femei, au fost transportate la două spitale separate. Patru dintre ele au fost transportate în vehicule private iar trei cu o ambulanţă.

Harrison a declarat că una dintre persoane a fost operată şi se află în stare critică; celelalte şase sunt în situaţii diferite dar în niciunul din cazuri nu este viaţa pusă în pericol.

Primarul LaToya Cantrell a afirmat într-un comunicat: „O asemenea violenţă nu îşi are locul în New Orleans. Vorbesc în numele tuturor atunci când spun că suntem dezgustaţi, înfuriaţi şi ne-am săturat. Încă trei vieţi pierdute. Este inacceptabil”

