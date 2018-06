Atac armat in Suedia. Doi tineri au murit, iar cateva persoane au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul asupra multimii adunate la Malmo ca sa sarbatoreasca victoria nationalei de fotbal la Campionatul Mondial - VIDEO

Incidentul armat s-a produs aseara la Malmo, in timp ce pe strazile orasului, suporterii sarbatoreau victoria nationalei de fotbal la Campionatul Mondial. La un moment dat, o persoana necunoscuta a intrat in multime si a inceput sa traga in oameni dintr-o arma semiautomata. Dupa ce a ranit patru persoane, individul a fugit de la fata locului.

Martorii le-au declarat oamenilor legii ca au fost trase in jur de 20 de focuri de arma. Fortele de ordine au ajuns prea tarziu si nu au reusit sa-l prinda. Imediat, intreaga zona a fost incercuita, iar victimile au fost transportate la spital.

Presa straina scrie ca doua persoane din cele patru, un tanar de 18 ani si altul de 29 de ani s-au stins in timpul noptii la spital, din cauza ranilor grave pe care le-au suferit. Celelalte doua persoane se afla in stare critica.

Nu exista nicio dovada ca atacul ar fi fost un act terorist, spune politia, care nu a reusit inca sa aresteze pe nimeni. Oamenii legii spun ca sunt in cautarea unui camion de culoare neagra, care ar avea legatura cu atacatorul. Vineri, un taximetrist a intrat cu masina in multime la Moscova, ranind 8 microbisti, politia insa a negat ca natura incidentului ar fi una terorista.