Atac armat in Thailanda. Opt persoane, printre care si un copil au fost ucise

Asemenea incidente armate sunt extrem de rare in tara asiatica, transmite NBC News.

Initial, atacatorii inarmati si-au fortat intrarea intr-o cladire rezidentiala si au luat unsprezece persoane ostatice, inainte de a le ucide in provincia Krabi, care este o destinatie turistica populara din Thailanda.

Lapan sekeluarga maut, empat lain cedera parah ditembak penyerang tidak dikenali di Krabi, selatan Thailand awal pagi tadi. - Polis Krabi pic.twitter.com/2bnv0I6tuk — BERNAMA Radio (@bernamaradio) July 11, 2017

Alte trei persoane au fost ranite in urma atacului armat, iar autoritatile locale cred ca este vorba de o disputa personala. ”Ei au fost gasiti in aceasta dimineata. Opt persoane au murit, iar trei au fost ranite. Cu totii au fost gasiti in casa”, a declarat un ofiter de la sectia de politie din Ao Luk.

De asemenea, autoritatile locale cred ca este vorba despre cinci sau sase criminali.

Thailanda are un numar ridicat de proprietari de arme si multe persoane cara arme pentru protectie, dar asemenea atacuri armate sunt rare.

Reprezentantii Ministerului de Interne sustin ca exista 6,1 milioane de licente pentru port-arma in tara cu 67 de milioane de locuitori. Insa, exista si foarte multe arme neinregistrate in circulatie in Thailanda.