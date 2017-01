Atac armat intr-o moschee din Quebec: mai multi barbati au deschis focul si au ucis 5 oameni. Reactia premierului Canadei

Doi barbati au deschis focul duminica asupra credinciosilor adunati pentru rugaciunea de seara la Centrul cultural islamic din Quebec, in sud-estul Canadei, facand cinci morti si mai multi raniti, potrivit unor surse concordante, citate de AFP.

Doi indivizi purtand cagule au patruns in incinta centrului cultural duminica in jurul orelor 19.45 (luni, 00.45 GMT), au povestit martori la posturi de televiziune, conform Agerpres.

Un important dispozitiv de politie a fost desfasurat imediat in apropiere, iar primii raniti au primit ingrijiri in ambulantele sosite la locul tragediei.

"Mi s-a spus ca sunt cinci morti", a declarat Mohammed Yangi, presedintele Centrului cultural islamic din Quebec.

Un purtator de cuvant al politiei din Quebec a confirmat la posturile de televiziune ca exista morti, dar nu a precizat numarul lor.

O vasta operatiune politieneasca a fost lansata in urma atacului armat si doi suspecti au fost retinuti, dintre care unul la cativa kilometri de oras dupa ce incercase sa fuga.

"Canadienii isi plang victimele atacului las dintr-o moschee din Quebec. Gandurile mele sunt alaturi de victime si familiile acestora", a scris premierul canadian, Justin Trudeau, pe contul sau de Twitter.

In ajun, el promisese ca va primi refugiatii "indiferent de religia lor", la o zi dupa decizia controversata a presedintelui american, Donald Trump, de a interzice intrarea in Statele Unite a cetatenilor din sapte tari majoritar musulmane.

Seful guvernului provinciei francofone, Philippe Couillard, a condamnat, de asemenea, acest atac impotriva unor musulmani. "Quebecul respinge categoric aceasta violenta barbara. Sa ne unim impotriva violentei si solidaritate cu locuitorii de confesiune musulmana ai Quebecului", a scris el pe Twitter.

"Condamn acest act absurd", a declarat la randul sau primarul orasului, Regis Labeaume.

In confuzia creata, este dificil de stabilit numarul celor prezenti la rugaciunea de duminica. In general, intre 60 si 100 de persoane asista la rugaciuni in fiecare seara in aceasta moschee, a afirmat Mohammed Yangi.

Martorii si-au exprimat nedumerirea dupa atacul armat. "Nu inteleg de ce aici, este o moschee mica, iar Quebecul nu este nici Montreal, nici Toronto" (sud-est), a declarat sub acoperirea anonimatului un barbat care se afla in interiorul centrului in momentul atacului.

"Ne pregatisem (pentru acest tip de atac), pentru ca asta se intampla in toata lumea", a declarat un politist responsabil al perimetrului de securitate.

Centrul cultural islamic din Quebec, cunoscut, de asemenea, sub numele, de marea moschee din Quebec, a mai fost tinta unor amenintari anul trecut, dar mai putin grave: un cap de porc a fost lasat in fata uneia dintre usi in timpul Ramadanului.

Trei saptamani mai tarziu, o scrisoare cu caracter islamofob intitulata "Ce este cel mai grav: un cap de porc sau un genocid" a fost distribuita in vecinatate, scrie lapresse.ca.

Alte moschei din Canada au fost, de asemenea, tinta unor graffiti cu caracter rasist in ultimele luni, reaminteste AFP.