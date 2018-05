Atac armat intr-o scoala din Texas. Cel putin 8 persoane au murit, iar mai multe au fost ranite, dupa ce un elev a intrat in institutia in care invata si a deschis focul asupra colegilor sai - VIDEO

Atacul s-a produs astazi la un liceu din Santa Fe situat la aproximativ 57 de kilometri de centrul orasului Houston. Potrivit martorilor, impuscaturile au rasunat la miezul zilei in clasa de arte.

"O prietena de-a mea a fost impuscata. Imediat ce am auzit alarma, cu totii am inceput sa fugim afara si mai departe de scoala. Apoi am auzit boom, boom si am inceput sa alerg cat de repede puteam ca sa ma ascund in padure."

La scurt timp elevii au fost evacuati, iar la locul incidentului au fost trimise echipaje medicale si forte de securitate. Atacatorul a fost prins la scurt timp de politie.

Cris RICHARDSON, ASISTENT DIRECTOR: “Am reusit intr-un mod uimitor sa scoatem elevii in siguranta din cladire si sa-i dam in primire parintilor.”

Atacurile armate in institutiile scolare au devenit tot mai dese in ultima perioada. Cel mai grav a avut loc la 14 februarie la un liceu din Florida, unde au fost impuscate mortal 17 persoane. Un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare a deschis atunci focul asupra colegilor sai.