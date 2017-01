Atac armat intr-un club din Istanbul: 35 de morti si 40 de raniti. Reuters: Un barbat costumat in Mos Craciun a deschis focul

SUMARUL EVENIMENTELOR:

-Masacru intr-un club faimos din Istanbul, in noaptea de Revelion -Un prim bilant anunta 35 de morti si 40 de raniti (CNN) -Presa turca ofera informatii neclare si anunta intre 1 si 3 atacatori care au deschis focul in club -Guvernatorul Istanbulului vorbeste despre un singur atacator, cu o arma automata -Potrivit presei locale atacatorul era costumat in Mos Craciun si a ucis un politist inainte de a intra in club ( Reuters) -In club se aflau sute de persoane in momentul atacului.

Presa turca a publicat o imagine cu atacatorul, surprinsa de o camera de supraveghere.

Reina'nın içinden ilk görüntüler: İste Noel Baba kılığındaki saldırgan! https://t.co/0zGT1CsyEW pic.twitter.com/CinuSZmefO

— Hürriyet Gündem (@huryazarlar) 1 ianuarie 2017

Cel putin 35 de persoane au fost ucise si 40 au fost ranite dupa ce un atacator a deschis focul, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un club celebru de noapte din Istanbul, Reina, a declarat, guvernatorul orasului, Vasip Sahin.

Atacatorul a impuscat un ofiter de politie si un civil inainte de a intra in clubul din cartierul Ortakoy din Istanbul si a deschide focul in cladire, a spus Sahin, referindu-se la atacul armat ca fiind unul terorist, relateaza Reuters.

İste saldırıya uğrayan gece kulübünden gelen ilk fotoğraflar... https://t.co/soDyJ5veLC pic.twitter.com/TdXjGsJMO9

— Habertürk TV (@HaberturkTV) 1 ianuarie 2017

Potrivit canalului NTV, citat de AFP, mai multe persoane s-au aruncat in Bosfor pentru a scapa de gloantele trase de un agresor deghizat in Mos Craciun.

AFP noteaza ca atacul asupra emblematicului club de noapte Reina, din partea europeana a Istanbului, a survenit pe fondul mai multor atentate care au zguduit Turcia.

#Reina'da terör saldırı.. Metehan Demir: Bağıra bağıra gelen bir saldırı bu CANLI▶https://t.co/XU4lytuFiV pic.twitter.com/P0kME6ihlm

— Habertürk TV (@HaberturkTV) 1 ianuarie 2017

Clubul vizat este situat la cateva sute de metri de locul unde avea loc sarbatorirea oficiala a Anului Nou, pe malul Bosforului. Informatiile furnizate de presa turca sunt confuze si anunta intre 1 si 3 atacatori implicati in tragedie.

Martorii au povestit ca au auzit atacatorii strigand ceva in araba, potrivit agentiei de presa Dogan, care precizeaza ca intre 700 si 800 de persoane erau in clubul de noapte la momentul atacului.

CNN Turk a relatat initial ce doi atacatori au intrat in clubul de noapte imbracati in costume de Mos Craciun, iar mai multe persoane aflate la petrecere au sarit in apa pentru a se salva.