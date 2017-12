Atac armat intr-un colegiu din Pakistan: mai multi raniti - VIDEO

Alarma a fost dată vineri dimineaţă, după ce cel puţin doi bărbaţi au deschis focul de armă într-un institut de pregătire din Peshawar.



Mai mulţi oameni ai legii au ajuns la faţa locului, unde cercetările sunt încă în desfăşurare, scrie presa locală, fără să precizeze numărul exact al răniţilor.

#RabiulAwwal Grieved over the terror attack in #Peshawar. Terrorism has no religion, targeting Educational complexes & killing innocent souls is against the teachings of any religion. Thoughts & prayers with the victims. Perpetrators must face justice. #PeshawarAttack pic.twitter.com/cspnxAt72u