Atac armat intr-un hotel-cazinou din Manila. Cel putin 36 de cadavre au fost gasite. Politia spune ca e o tentativa de jaf - FOTO

Joi, un barbat inarmat a intrat, a tras focuri de arma in televizoare si a dat foc meselor de joc, relateaza BBC. Potrivit sefului Politiei filipineze, barbatul, care parea ca actiona singur, a intrat intr-o sala de jocuri si a tras cu o pusca de tip M4 intr-un ecran mare de televizor, iar apoi a varsat benzina pe cateva mese de joc si le-a dat foc.

A tras apoi asupra unei rezerve de jetoane si si-a umplut ruscacul cu ele, urcand la ultimul etaj al complexului hotelier, unde si-a dat foc.

De asemenea Politia a precizat ca incidentul pare sa fi fost o tentativa de jaf si nu un atac terorist, in pofida faptului ca au existat informatii ca Statul Islamic ar fi revendicat atacul.

In urma tirurilor de arma, oamenii au iesit tipand din Resorts World Manila (RWM), care se afla in fata unuia dintre principalele terminale ale aeroportului international din Manila, potrivit unor imagini difuzate de televiziuni.

Resorts World Manila a fost incercuit de politie, iar dupa mai multe cautari, atacatorul a fost gasit mort intr-o camera de hotel, unde se intinsese pe pat, acoperindu-se cu o patura subtire, pe care a turmat petrol, dandu-si foc.

Incidentul a creat panica, aproximativ 50 de persoane ajungand la spital cu rani, in urma busculadei produse.

”Eram pe punctul de a ma intoarce la etajul al doilea, dupa pauza, cand am vazut oameni fugind. Clienti au spus ca cineva a strigat «SI»”, a declarat Maricel Navaro, o angajata RWM pentru postul de radio DZMM.

”Clientii strigau. Noi ne-am dus la vestiar, la subsol, si ne-am ascuns acolo. Oameni strigau, clienti si angajati erau panicati”, a adaugat Maricel Navaro.

”Cand am simtit fumul, am decis sa ne indreptam catre iesirea din parcare. Pe acolo am iesit. Inainte de a iesi, s-au auzit doua focuri de arma si era un fum gros la parter”, a mai povestit Navaro.