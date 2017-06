Atac armat intr-un hotel din Filipine, revendicat de ISIS: 25 de raniti. Trump: "Este foarte trist ce se intampla"

Potrivit unui prim bilant, este vorba de cel putin 25 de raniti.

Atacul a fost revendicat de Statul Islamic.

Desfasurarea evenimentelor, livetext:

UPDATE: 22:35: Donald Trump, inainte de a anunta retragerea SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, a amintit despre atacul terorist din Manila. "Monitorizam situatia. Este foarte trist ce se intampla in lume cu terorismul. Suntem alaturi de cei afectati."

UPDATE 22:15: Cel putin 25 de persoane au fost ranite, pana in acest moment, in atentat. Panica i-a facut pe oameni sa se arunce de la balcoanele camerelor de hotel pentru a-si salva vietile.

UPDATE 21:40 Atacul a fost revendicat de ISIS.

Barbatii inarmati au deschis focul asupra tuturor celor care se aflau in acele momente in hotel. Echipaje de politie, pompieri si de tip SWAT au fost observate in zona vineri, catre ora locala 1.30 (joi, 20.30, ora Romaniei).

Atacul a avut loc in incinta Resortului World Manila (RWM), un complex cu numeroase hoteluri, restaurante si baruri.

Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ngayon mula sa Resorts World Manila sa Pasay. @dzbb pic.twitter.com/knpc2j1CRA

— James Agustin (@_jamesJA) June 1, 2017

In urma atacului, zeci de persoane au fost transportate la spitale pentru a primi ingrijiri medicale.

MORE: Lalaking nakatakip ang mukha at armado ng baril ang nakita ng mga nasugatang tao. @dzbb pic.twitter.com/kK8OPBzK7Q

— James Agustin (@_jamesJA) June 1, 2017

Atacatorii au instaurat panica printre turisti chiar in mijlocul noptii.

Un jurnalist filipinez, James Agustin, aflat la fata locului, a intrebat persoanele salvate din hotel despre modul in care s-a produs atacul: "Am auzit impuscaturi la cel de-al doilea etaj", sustine unul dintre martorii chestionati de Agustin.

Martorii sustin ca in continuare sunt vizibile semnele atacului:"Fumul este in continuare vizil in cladirea hotelului", sustine jurnalistul filipinez.

Cazinourile din RWM atrag turisti, dar si mall-urile, cinematografele si teatrul din complex. Acestea sunt prezentate pe site drept ”prima si cea mai integrata statiune din Filipine”, situata in apropiere de Aeroportul International Ninoy Aquino.

Filipinele se confrunta cu incidente teroriste, mai ales pe Insula Mindanao (sud). In orasul Marawi, fortele guvernamentale lupta impotriva unor militanti din cadrul gruparii Statul Islamic pentru a prelua controlul asupra localitatii.

Batalia de la Marawi, un oras cu populatie majoritar musulmana a condus la evacuarea a aproximativ 70.000 de locuitori si s-a soldat cu 143 de morti. Acest asediu a inceput saptamana trecuta, la inceputul ramadanului.