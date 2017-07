Atac armat la o petrecere pentru copii din Mexic. 11 persoane au fost ucise - VIDEO

Printre persoanele impuscate mortal se numara doar adulti, in vreme ce autoritatile au gasit trei copii in viata la petrecerea din Tizayuca.

Atacatorii au intrat intr-un cort de petrecere, instalat in fata unei case dintr-o zona rezidentiala a localitatii din Hidalgo.

Mexic s-a confruntat in ultimele luni cu o crestere a atacurilor violente, care au legatura, in special, cu disputele dintre cartelurile de droguri rivale. Autoritatile mexicane au inregistrat 1.186 de omucideri doar in luna mai, adica o medie de 70 crime pe zi.

Recent, asasinii platiti au inceput sa ucida familii intregi, inclusiv copii.

