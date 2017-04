Atac armat la o scoala din California. O persoana a deschis focul in sala de clasa; 2 adulti au fost ucisi si 2 elevi, raniti

UPDATE 21:30 Seful Politiei din San Bernardino, Jarrod Burguan, a scris pe Twitter ca atacul s-a soldat cu doua decese - doi adulti -, intre care care unul ar fi autorul si, astfel, "nu mai exista niciun pericol",

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017

Potrivit Los Angeles Times, o persoana inarmata a intrat intr-o sala de clasa si a deschis focul. Potrivit unor surse din politie, doi elevi si o profesoara ar fi fost raniti.

A patra persoana ranita ar fi chiar atacatorul.

Seful Politiei din localitate, Jarrod Burguan, a postat pe Twitter urmatorul mesaj: "Credem ca a fost un atac de genul crima-sinucidere. S-a intamplat intr-o sala de clasa. Doi elevi au fost dusi la spital."

Incidentul armat s-a inregistrat la Scoala North Park.

San Bernardino a fost, in decembrie 2015, scena unui atac jihadist, soldat cu 14 morti si zeci de raniti. Cuplul de teroristi Syed Rizwan Farook si Tashfeen Malik a deschis focul la un training al functionarilor din San Bernardino, care erau colegii de munca ai lui Farook.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital.

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017