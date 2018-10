Atac armat la o sinagoga din SUA, soldat cu 8 morti. Ce ar fi strigat atacatorul - VIDEO

Desfăşurarea evenimentelor, LIVE TEXT

UPDATE 18:55 Atacatorul a fost descris ca fiind un bărbat alb cu barbă. Conform unor surse din poliţie, acesta ar fi strigat ”Toţi evreii trebuie să moară!”, după care s-a predat.

UPDATE 18:45 Noile informaţii indică 8 morţi şi mai mulţi răniţi, printre care şi trei poliţişti, transmite pittsburgh.cbslocal.com.

UPDATE 18:30 Televiziunea afiliată canalului CBS a raportat şapte morţi, între care trei poliţişti, în timp ce Fox News Pittsburgh s-a referit la patru persoane împuşcate în apropierea sinagogii “Arborele vieţii”, unde credincioşii se adunaseră pentru o slujbă religioasă.

Atacatorul a fost reţinut.

BREAKING: Suspect in shooting at Pittsburgh synagogue is in custody, according to Pittsburgh police. Three officers were shot, and multiple casualties. https://t.co/5FjPA5h1Ia pic.twitter.com/an5UiyHqhg — ABC News (@ABC) 27 октября 2018 г.

Multiple casualties have been reported as police deal with an active gunman near a synagogue in Pittsburgh.



Get the latest here: https://t.co/KKKZgoXegS pic.twitter.com/Ujp49Fh6qK — Sky News (@SkyNews) 27 октября 2018 г.

Autorităţile au confirmat incidentul şi au avertizat populaţia să evite zona.

Din primele informaţii, cel puţin patru persoane au murit, transmite AFP, care citează presa locală. Atacatorul este în continuare înăuntru, iar poliţia încearcă să evacueze oamenii rămaşi în interior.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu — Lori Houy (@WPXI_Lori) 27 октября 2018 г.

I have just arrived on scene on Murray Avenue heavy heavy police presence armed swat along with emergency personnel #wpxi pic.twitter.com/IszDhILV78 — Stephen Banfield (@coachtvnews) 27 октября 2018 г.