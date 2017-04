Atac armat la sediul Serviciului Federal rus de Securitate din orasul Habarovsk. Un tanar de 18 ani a intrat in cladire si a deschis focul - VIDEO

Un angajat si un vizitator din institutie si-au pierdut viata in urma incidentului. Agentii care se aflau in cladire l-au impuscat mortal pe agresor. Presa rusa scrie ca inainte de a deschide focul in institutie, baiatul a ucis un instructor de la un club de tir. De acolo ar fi furat cateva arme, pe care le-ar fi folosit in atac. Sursa mai noteaza ca atacatorul ar fi membru al unui grup neonazist.