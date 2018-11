Atac armat la un bar din statul american California: 12 oameni au murit, iar zece au fost raniti - VIDEO

Atacatorul a intrat in bar cu o pusca semiautomata, a aruncat grenade fumigene si a tras in jur de 30 de focuri la intamplare. Potrivit unui martor, inainte de a patrunde in cladire, atacatorul l-a impuscat in cap pe un agent de securitate.

“Au inceput sa se auda impuscaturi puternice. Au fost trei sau patru focuri. Eu m-am pus la pamant, am privit, gardienii erau morti.”

La locul atacului au fost trimise mai multe ambulante, echipaje de politie si pompieri. Potrivit autoritatilor, 12 persoane, printre care si un ofiter de politie, au fost ucise. Alti cel putin zece oameni au fost raniti. Suspectul ar fi un barbat din Orientul Mijlociu, care are in jur de 20 de ani. Acesta a fost gasit mort in interiorul barului.

“Am auzit un foc de arma, m-am uitat in jur si l-am vazut tragand de mai multe ori. Intr-o fractiune de secunda toti au strigat 'La pamant'!”

La scurt timp, autoritatile au fost alertate cu privire la un alt incident armat, intr-un bar din aceeasi localitate. Deocamdata nu se cunoaste daca au fost inregistrate victime si daca ar fi vreo legatura intre cele doua cazuri.