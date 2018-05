Atac armat la un colegiu din Rusia. Un student a deschis focul in timpul orelor, si-a ranit trei colegi, dupa care s-a sinucis in holul institutiei de invatamant. Care a fost motivul - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in orasul Barabinsk din regiunea rusa Novosibirsk. Presa rusa scrie ca tanarul de 17 ani a intarziat la cursuri cu jumatate de ora. Nimeni nu stia ca studentul a adus la colegiu arma de vanatoare a tatalui sau pe care o avea in geanta.

Martorii spun ca dupa ce a intrat in clasa un coleg a ras batjocoritor de el, lucru care l-a scos din sarite.

MARTOR: “El statea la ora, de el au ras colegii, a iesit, a asamblat arma pe hol, a intrat si a zis. Ati ras de mine? Acum este randul meu sa rad de voi. Un elev a fost ranit in umar. Ulterior a iesit si s-a impuscat in cap.”

De spaima, alti doi adolescenti au sarit peste geamul salii de curs si s-au ales cu mai multe fracturi. Toate persoanele ranite au fost transportate la spital, iar presa rusa scrie ca viata lor este in afara oricarui pericol.

Atacatorul s-a stins pe loc in urma ranilor suferite. Pe marginea cazului a fost pornita o ancheta.