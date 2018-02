Atac armat la un liceu din Florida. Un fost elev a ucis 17 oameni

Scenele teribile au fost filmate intr-o clasa, in timp ce de pe coridoarele scolii rasunau focuri de arma. Intr-o alta filmare, postata pe internet, se vede cum elevii se grabesc sa iasa spre iesire dintr-o sala. Era aproape 14, ora locala, cand s-a dat alarma la liceul din Parkland, un oras cu 30 de mii de locuitori.

”Am auzit “bum-bum-bum” si m-am intrebat ce se inampla? Nu puteau fi decat focuri de arma!”

”Eram intr-o sala de clasa si am auzit impuscaturi. Cand politia ne-a permis sa iesim afara, am vazut cadavre pe jos.”

In liceul la care invata trei mii de elevi s-a instalat imediat panica.

”Am inceput sa fug, n-aveam de gand sa fiu impuscata. E un gard acolo. Toata lumea se catara pe gard. Toata lumea! Nu mai era loc pe gard. Toti se catarau, unii ma trageau in jos, am zgaraieturi.”

Unii adolescentii s-au ascuns in dulapuri si sub banci si au trimis disperati mesaje catre cei dragi, cerand ajutor. Vestea despre atac s-a raspandit ca fulgerul, iar in jurul liceului au inceput sa se adune parinti.

”Ea mi-a spus ca ii este frica si sa merg sa o iau de acolo. Eu i-am spus ca nu pot merge chiar acum la ea, pentru ca nu suntem lasati sa intram in scoala. Ea a continuat, spunand sa merg sa o iau.”

In scurt timp, au aparut primele echipaje de politie, care au inceput sa cerceteze fiecare clasa.

”Politia! Inchide telefonul!”

Apoi, elevii au fost scosi din liceu in coloane, cu mainile ridicate si dusi intr-un loc sigur.

Scott ISRAEL, SERIF: ”E o zi catastrofala in istoria districtului nostru. E devastator. Avem multe victime.”

Seriful, el insusi tatal a trei copii care au invatat in acest liceu, a anuntat ca atacatorul era in libertate si a cerut populatiei sa evite zona. A trecut aproape o ora pana cand a fost prins, intr-un orasel din apropiere. E identificat drept Nicholas Cruz, in varsta de 19 ani, fost elev al liceului, exmatriculat din motive disciplinare.

Scott ISRAEL, SERIF: ”Avea foarte multa munitie. In acest stadiu, credem ca avea o pusca AR-15. Nu stiu daca avea o a doua arma.”

Surse din politie spun ca suspectul a actionat alarma de incendiu, ca sa scoata elevii din clase si abia apoi a inceput sa traga, ca sa faca cat mai multe victime. Fosti colegi ai atacatorului au declarat pentru presa ca individul era un amator de arme si avea un comportament ciudat. Jurnalistii americani au numit acest incident drept unul dintre cele mai grave atacuri din istoria Statelor Unite, produse intr-o scoala.