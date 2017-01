Atac armat la un restaurant din Istanbul. Doi oameni au fost raniti

Doua persoane inarmate au venit cu o masina la restaurant si au deschis focul. Atacatorii au reusit sa fuga si sunt cautati de politie.

BREAKING NEWS : Shooting at restaurant in Istanbul's Fatih district. pic.twitter.com/QbA6kH3JZt

— Darl van Dijk (@Lastcombo) January 4, 2017

Another shooting in a restaurant in Istanbul #IstanbulAttack https://t.co/hKBrigyTy4