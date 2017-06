Atac armat langa Moscova. 200 de jandarmi au asediat timp de sapte ore o casa din care un barbat impusca trecatori - VIDEO

200 de jandarmi au asediat timp de sapte ore o casa din care un barbat deschisese focul asupra trecatorilor, omorand patru oameni.

Era vorba de un fost angajat al Ministerului pentru Situatii de Urgenta care, potrivit autoritatilor, a aruncat si cu grenade.

Totul a inceput cand omul si-a incendiat propriul hambar, apoi i-a impuscat pe cei care au vrut sa-l ajute sa stinga focul.

Apoi s-a baricadat in casa si a tras ore intregi asupra politistilor care inconjurasera locuinta. A fost ucis dupa sapte ore, timp in care in sat au fost aduse si vehicule blindate.

Potrivit presei ruse, individul avea relatii dificile atat cu familia, cat si cu vecinii, si era in evidenta unui medic psihiatru.