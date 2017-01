Atac armat pe un aeroport din Florida, soldat cu 3 morti si mai multi raniti. Barbatul care a deschis focul, prins de politie - FOTO/VIDEO

UPDATE Trei persoane au fost ucise, conform NBC Miami.

Un barbat a deschis focul ranind cel putin 9 persoane. Suspectul se afla in custodia politiei, potrivit Reuters. Pasagerii sunt evacuati din aeroport.

Canalele TV americane arata evacuarea persoanelor pe pista aeroportului si prezenta politiei.

Se pare ca impuscaturile s-au produs intre terminalele 1 si 2 intr-o zona destinata taxiurilor iar, potrivit media americana, autorul ar fi fost retinut de autoritati

On going situation at Fort Lauderdale Airport where people are injured after an active shooter opened fire. ⚠ pic.twitter.com/8QNJQyuimF

#BREAKING: Reports of shooting at Ft. Lauderdale Airport. We have seen people running outside terminal.



