Atac armat soldat cu doi morti si un ranit intr-o cafenea din Basel. Suspectii nu au fost prinsi

Deocamdata nu sunt clare motivele atacului. In jurul orei locale 20.15 (21.15 ora Romaniei), cei “doi barbati au intrat in Cafeneau 56 si au deschis focul in mai multe randuri. Doi clienti au fost ucisi. Un altul este in stare critica”, se arata in comunicat Parchetului.

Victimele nu au fost identificate, insa, potrivit primelor informatii, niciun client nu a fost ranit.

Alerta a fost data de trecatori. “Derularea exacta a faptelor si motivul atacului nu sunt cunoscute inca si fac obiectul unei anchete”, a subliniat Parchetul Federal.

In pofida cautarilor politiei, autorii atacului nu au fost gasiti pana vineri dimineata. Potrivit datelor anchetatorilor, ei au fugit spre una dintre garile din oras.

O urma de glont era vizibila clar intr-una dintre ferestrele cafenelei pe colt aflata intr-o zona rezidentiala, potrivit unui fotograf AFP.

Atacurile armate sunt rare in Elvetia, o tara unde cei care au facut stagiul militar pot sa isi pastreze arma, ca rezervisti. In aceste conditii, presa locala scrie ca sunt doua milioane de arme detinute la domiciliu, pentru o populatie de circa opt milioane de locuitori. .