Atac asupra unei universitati militare de elita, din Kabul: 2 morti, 10 raniti

Tragedia s-a produs in aceasta dimineata la un punct de control aflat in apropierea principalei academii militare din Kabul. Potrivit autoritatilor, atacatorii au fost cel putin 5 la numar.

Autoritatile afganeze spun ca doi atacatori s-au aruncat in aer, alti doi au fost ucisi in cursul schimbului de focuri, iar un terorist a fost prins viu. In urma cu două zile, peste o suta de persoane si-au pierdut viata dupa ce atacatori au detonat o ambulanta plina cu explozibili intr-o zona cu cladiri guvernamentale si ambasade straine din capitala afgana, iar cu o saptamana in urma, insurgentii au atacat Hotelul Intercontinental din Kabul, ucigand peste 20 de persoane.