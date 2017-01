Atac asupra unui autobuz al politiei turce. Cel putin 3 agenti au fost ucisi si 9 sunt raniti

Trei politisti au murit si alti noua au fost raniti in urma unei explozii care a avut loc luni in provincia Diyarbakir din sud-estul Turciei, populata majoritar de kurzi, in districtul istoric Sur, informeaza Xinhua, TASS si Reuters.

Bomba a fost detonata langa campusul universitar Dicle, in momentul cand un autobuz al politiei trecea pe planga el. Trei dintre politistii raniti sunt in stare critica.

Deocamdata atacul nu a fost revendicat, insa militanti ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) au declarat anterior ca s-au aflat in spatele unor atacuri similare asupra politiei si militarilor.

Fortele de securitate turce au fost in repetate randuri tinta militantilor kurzi, mai ales in zona de sud-est a Turciei, dupa ce armistitiul cu PKK, care a durat doi ani si jumatate, a fost incalcat in iulie 2015.