Atac comis de "profesionisti" asupra unui ZOO din Franta. Toate gradinile zoologice din Europa sunt in alerta

In noaptea de luni spre marti, un grup de braconieri au intrat in gradina zoologica din Thoiry si au impuscat un rinocer alb in varsta de 4 ani, apoi i-au taiat un corn cu o drujba. Animalul, numit Vince, a fost gasit de dimineata de ingrijitori cu o gaura de glont in cap.

Atacatorii nu au reusit sa ii taie si al doilea corn, dar politia crede ca acest lucru s-a intamplat din cauza ca li s-a stricat ferastraul electric. Tot din acest motiv, ceilalti doi rinoceri din tarc ar fi scapat cu viata.

Potrivit conducerii gradinii zoologice, un kilogram de corn de rinocer se vinde cu peste 50.000 de euro pe piata neagra, mai ales ca toate speciile de astfel de animale sunt amenintate. In ultima perioada, peste 1.000 de rinoceri sunt ucisi anual de braconieri, dar este prima data cand un astfel de atac vizeaza un zoo din Europa, mai ales in conditiile in care parcul era pazit si avea camere de supraveghere.

„Ca sa intre au escaldat un gard de 3,5 metri, au trecut prin usi blocate. Nu e usor sa ucizi un rinocer de cateva tone, e o treaba de profesionisti”, spune directorul Zoo Thoiry. „E de necrezut, un act atat de violenta nu s-a mai vazut in Europa”. Ca urmare, toate gradinile zoologice din UE au fost alertate asupra riscului unor astfel de actiuni.