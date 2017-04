Atac cu acid intr-un club din Londra, de Paste. 12 persoane au fost ranite

Incidentul a avut loc la Mangle, o discoteca din nord-estul capitalei britanice, in care se aflau aproximativ 600 de persoane, care profitau de weekendul lung de sarbatori in Regatul Unit.

Anchetatorii ”cred ca o disputa intre doua grupuri de persoane” a izbucnit in clubul de noapte, ceea ce a determinat un barbat sa pulverizeze o ”substanta toxica” asupra altor doi, in varsta de aproximativ 20 de ani, a anuntat Scotland Yard intr-un comunicat.

Acestia din urma se afla intr-o stare ”grava, dar stabila”, iar celelalte zece victime au fost tratate pentru rani usoare, a precizat politia londoneza, care a evocat initial doar ”rani minore”.

Police say 'acid was sprayed inside' Mangle nightclub after a suspected dispute last night - officers are looking for a man #CapitalReports pic.twitter.com/Sm5ip6sKfI

— Capital London News (@CapitalLONnews) April 17, 2017

”Nicio arestare nu a fost inca operata, iar ancheta continua. Nimic nu sugereaza ca acesta ar fi legat de (vreun caz implicand) bande”, mai afirma politia metropolitana, dupa ce a indepartat, in acest stadiu, pista terorista.

”O substanta coroziva a fost aruncata in discoteca”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al pompierilor londonezi, precizand ca ”teste PH” (de aciditate) au aratat ca este vorba despre o ”substanta acida”.

Citand date de la politie, BBC a anuntat pentru luna trecuta o crestere clara a atacurilor cu acid, la Londra, in ultimii ani. In 2016 au fost inregistrate 454 de cazuri, fata de 261 in 2015.