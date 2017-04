Atac cu arme chimice in provincia Idlib din Siria. Bilantul a ajuns la 100 de morti si 400 de raniti - FOTO

UPDATE 19:00 “La 17.15 (18.15 ora Romaniei – n.r.), bilantul atacurilor chimice este de 100 de morti prin sufocare si 400 de victime, in urma mai multor atacuri chimice in masa cu gaz toxic, incepand din aceasta dimineata (marti – n.r.), in satul Khan Sheikhoun, din sudul regiunii Idleb”, a anuntat organizatia intr-un comunicat.

Zeci de persoane au prezentat probleme respiratorii grave dupa un raid al avioanelor guvernamentale si ruse, in Khan Sheikhoun, sustine Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

De asemenea, rebelii sirieni au publicat mai multe imagini cu cei ucisi in presupusul atac chimic din Idlib. Opozitia siriana a cerut ca ONU sa investigheze acest atac.

Opozitia a acuzat “regimul criminalului Bashar” ca a intreprins raiduri cu "obuze ce contin gaz toxic".

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a precizat ca persoanele au murit sufocate, dar nu a fost in masura sa ofere mai multe informatii privind natura gazului.

“Aceasta crima oribila aminteste prin natura sa de crima comisa in Goutha de Est in vara lui 2013 si pe care comunitatea internationala a lasat-o nepedepsita”, se subliniaza in comunicatul coalitiei.

Medici citati de The Guardian au declarat ca victimele atacului prezentau sangerari la gura si la nas, iar pupilele ochilor erau dilatate. De asemenea, victimele aveau convulsii.

"Toata lumea este ingrozita, iar copiii sunt in stare totala de soc", a declarat Mohammad Hassoun, un purtator de cuvant al apararii civile din zona orasului din apropiere, Sarmin, unde au fost transportati 14 raniti.

Hassoun a mai spus ca victimele sangerau la gura si la nas.

"Am primit peste 20 de victime, iar cele mai multe sunt copii, dintre care 2 sunt in stare critica. Sunt foarte multi raniti, iar majoritatea care s-au aflat langa epicentrul atacului sunt morti sau la terapie intensiva.

Familiile sunt intr-o stare teribila, pentru ca se asteapta ca victimele sa moara".

Mohammad a mai declarat ca victimele pe care le-a vazut el au pupilele ochilor dilatate, un nivel redus al oxigenului, presiune scazuta a sangelui si cad deseori in inconstienta.

De asemenea, multi dintre raniti respira cu ajutorul aparatelor.

Foarte putine unitati medicale din Idlib au capacitatea de a trata simptomele provocate de un atac chimic, din cauza bombardamentelor repetate asupra facilitatilor sanitare de catre fortele armate ale lui Assad, precum si din cauza lipsei depozitelor de oxigen pentru pacienti.

Acest atac va aduce din nou atentia opiniei publice asupra esecului comunitatii internationale de a preveni abuzurile in razboiul din Siria si va ridica semne de intrebare in privinta administratiei Barack Obama, care a negociat presupusa distrugere a arsenalului chimic al presedintelui Assad, in 2013 - scrie The Guardian.

Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice de la Natiunile Unite a anuntat in octombrie 2016 ca fortele guvernamentale siriene au utilizat de cel putin trei ori arme chimice cu clor in perioada 2014-2015.

Jihadistii Statului Islamic au lansat in schimb atacuri cu gaz mustar impotriva luptatorilor rebeli, a kurzilor si fortelor lui Bashar al-Assad.

