Atac cu cutitul la o scoala din centrul Chinei. Un fost elev al institutiei de invatamant a ucis noua copii si a ranit altii 19

Atacul s-a produs in momentul in care elevii ieseau de la lectii. Suparat pe faptul ca in perioada in care invata la scoala a fost agresat de colegi in repetate randuri, atacatorul a decis sa se razbune.

Persoanele decedate sunt sapte fete si doi baieti, scrie presa straina. Autoritatile au calificat incidentul ca fiind cel mai grav din ultimii ani.