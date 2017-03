Atac cu toporul in gara din Dusseldorf. Sase persoane au fost ranite, iar doi agresori au fost prinsi de politie

Politia a reusit sa captureze doi dintre atacatori, insa martorii povestesc ca sunt mai multi agresori. Alti doi ar fi reusit sa fuga in centrul orasului, iar fortele de ordine sunt pe urmele lor.

Nu se cunosc prea multe informatii despre persoanele ranite, insa un martor a povestit ca era mult sange la locul atacului.

Agresorii erau inarmati cu topoare. Martorii au povestit ca unul dintre ei a sarit dintr-un tren si a inceput sa atace oameni la intamplare.

Desfasurarea evenimentelor, livetext:

UPDATE 00:10 Potrivit BILD, sunt 6 persoane ranite. Una este in stare mai grava, dar viata nu ii este pusa in pericol.

Primarul din Dusseldorf a ajuns la fata locului.

UPDATE 00:05 Printre victime se afla si un baiat de 13 ani, care a fost ranit la brat.

UPDATE 00:00 Gara este in continuare inchisa, insa situatia a revenit la calm. Mai multe elicoptere survoleaza zona.

Nu se cunoaste motivul atacului, iar persoanele ar fi fost atacate la intamplare.

UPDATE 23:50 Un martor a povestit pentru BILD ca unul dintre agresori a coborat din tren si a inceput sa atace lumea.

"Victimele stateau pe peron, iar el a sarit brusc din tren si le-a atacat cu un topor. Era sange peste tot. Am trecut prin multe, dar asa ceva n-am mai trait", a povestit martorul.

UPDATE 23:45 Potrivit AP, mai sunt inca doi atacatori, care au reusit sa fuga in centrul orasului. Trupele anti-tero sunt pe urmele lor in aceste momente.

Politia a retinut doi suspecti si a precizat ca cerceteaza in continuare zona.

Niciuna dintre victime nu a fost ranita grav, transmite BILD.

New video from Dusseldorf station, Germany. A man with an axe attacked multiple people earlier. pic.twitter.com/RTaxnbydG3

— Voice of Europe (@V_of_Europe) 9 martie 2017

Site-ul german mai scrie si ca unul dintre agresori a sarit de pe un pod pentru a scapa de politisti, insa a fost prins la scurt timp.

Numeroase forte de ordine au fost trimise rapid la fata locului.

FOTO: BILD

#Germany .

New video recorded inside #Dusseldorf station. pic.twitter.com/tBvqQ2xaF7

— Dying Continent (@JimMoriarty36) 9 martie 2017