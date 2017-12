Atac in Australia. O masina a intrat in multime intr-o zona aglomerata din Melbourne. Cel putin 14 persoane au fost ranite - VIDEO

Accidentul s-a produs in una dintre cele mai aglomerate zone din oras. Un automobil de marca Suzuki a intrat in multime, luand pe capota o duzina de oameni. 14 persoane, printre care si un adolescent de 14 ani, au fost grav ranite si transportate de urgenta la spital.

Starea lor este critica, spun oamenii legii din Australia. Masina s-a oprit intr-un panou publicitar. Panicati, trecatorii au incercat sa-i ajute pe cei care au avut de suferit. La cateva minute dupa atac, soferul masinii a fost retinut.

Potrivit autoritatilor, soferul a fost arestat de un politist care se afla in afara orelor de serviciu. Misiunea nu a fost tocmai usoara, avand in vedere ca suspectul a opus rezistenta. Atat politistul, cat si individul care era inconstient, au fost dusi la spital.

Shane PATTON, REPREZENTANT POLITIE: “El este un cetatean din Afganistan in varsta de 32 de ani. Barbatul a mai fost in vizorul politiei, pentru cateva jafuri comise, el consuma droguri si are probleme psihice.”

Ulterior, un alt tanar de 24 de ani, care se afla in apropiere de incident a fost incatusat. Oamenii legii il suspecteaza de complicitate deoarece acesta a fost vazut cum filma cu telefonul mobil momentul in care masina intra in multime, iar in geanta lui au fost gasite mai multe cutite.

Politia a impanzit strada unde s-a produs incidentul si continua investigatiile. Un atac similar s-a produs la Melbourne la inceputul acestui an. O masina a intrat, in viteza, intr-o zona pietonala din oras. Atunci, cel putin 3 oameni au murit si 20 au fost raniti, inclusiv 4 copii. Suspectul de 26 de ani, care avea probleme psihice a fost arestat, dar autoritatile spuneau ca nu a fost vorba despre un atac terorist.