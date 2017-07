Atac in Hamburg: un mort si mai multi raniti. Agresorul ar fi strigat "Allahu Akbar"

O persoana a fost ucisa si alte cateva au fost grav ranite, dupa ce un barbat a intrat inarmat cu un cutit intr-un supermarket din orasul german Hamburg.

Potrivit BILD, atacatorul ar fi strigat "Allahu Akbar" inainte de a comite agresiunea.

Surse ale anchetei sustin ca un barbat a intrat inarmat cu un cutit intr-un supermarket din cartierul Barmbek, Hamburg. Imediat dupa aceea, s-ar fi napustit cu furie asupra clientilor care isi faceau linistiti cumparaturile.

Terror in Germany - man attacks people in the street with machete while shouting "Allahu Akbar". 1 dead & injuries. https://t.co/tnvbjvgtBG

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 28 iulie 2017

"El a lovit clientii fara a-i avertiza. In urma atacului o persoana a murit si alte cateva au fost grav ranite", a declarat purtatoarea de cuvant a politiei, Heike Uhde.

Suspectul a reusit sa fuga imediat dupa ce a comis atacul, insa a fost prins de politisti dupa 30 de minute de la producerea atacului. In momentul in care oamenii legii l-au gasit, acesta avea urme de sange pe maini si haine.

Initial politistii credeau ca doi atacatori se fac responsabili de incidentul petrecut in supermarket. In urma cercetarilor efectuate, oamenii legii au motive sa creada ca suspectul ar fi comis singur atacul, noteaza The Independent.

#Barmbek: Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen. pic.twitter.com/TPKtqmjamp

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 28, 2017

"Nu avem informatii clare cu privire la motiv sau numarul persoanelor ranite", au scris pe Twitter politistii din Hamburg.