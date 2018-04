Atac la o scoala din Rusia: cel putin patru persoane, 2 eleve si o profesoara, au fost ranite dupa ce au fost injunghiate de un elev - VIDEO

A fost panica astazi dimineata printre elevii unei scoli din Republica rusa, Baskiria. In timpul lectiei de informatica, un elev care invata in aceeasi scoala, in cadrul unui program de corectie, a dat buzna in cladire avand asupra sa un cutit si a atacat mai multe persoane. 2 eleve si o profesoara au fost ranite.

Individul a stropit apoi incaperea cu benzina si a incendiat-o, iar ulterior s-a injunghiat incercand sa se sinucida. O eleva s-a speriat de incendiu si a sarit de la etajul 2 al scolii.

“Un baiat cu un cutit, alearga prin scoala. A ranit o fata, care s-a aruncat de la etajul 2, iar acum scoala noastra arde. Toata lumea plange. Au venit pompierii! Este oribil ceea ce se intampla.”

In total 4 persoane, inclusiv atacatorul au fost transportate la spital cu rani. In stare mai grava se afla profesoara ranita, care a fost operata imediat dupa incident.

Presa rusa scrie ca adolescentul de 17 ani care a savarsit atacul ar fi obsedat de masacrul de la scoala americana Columbine din anul 1999. Atunci, doi adolescenti au intrat in scoala inarmati si au ucis 13 persoane.

Jurnalistii de la NTV au scris ca in ultimile luni, tanarul posta pe paginile sale de pe retelele de socializare, imagini cu cei doi atacatori de la scoala americana Columbine.

Mai mult, tot presa rusa scrie ca baiatul ar suferi de o boala psihica. Pe marginea cazului a fost pornita o ancheta.