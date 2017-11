Atac sangeros in statul american Texas. Un barbat a deschis focul intr-o biserica, omorand 26 de persoane, alte 20 au fost ranite - VIDEO

Era in jurul orei 11 si 20 de minute, cand zeci de credinciosi au venit la slujba de duminica, la biserica baptista din Sutherlands Springs. Oroarea a inceput cand un individ, imbracat in negru, a aparut acolo cu un automobil. Avea asupra sa o arma semiautomata.

“Am auzit impuscaturi si am iesit sa vad ce se intampla. I-am spus sotiei sa cheme politia, pentru ca erau focuri de arma.“

Tanarul, de 26 de ani, a intrat in biserica si a inceput sa impuste in stanga si in dreapta. Putini au reusit sa scape. Printre victime este si o fetita de doar 2 ani, fiica pastorului, care avea 14 ani si o femeie insarcinata. In total, 26 de oameni au fost ucisi.

“23 de oameni au fost gasiti morti in biserica. 2 oameni au decedat afara, iar altul a murit, in timp ce era transportat la spital. “

Alti 20 de oameni au fost raniti si au ajuns la spital. Autorul masacrului, David Patrick Kelley, a fugit de la locul tragediei, dar ulterior a fost gasit mort in automobilul sau, fara a se sti la acest moment daca s-a sinucis sau cineva a tras asupra sa. El a fost membru al Fortelor Aeriene ale SUA.

Era casatorit si avea 2 copii, insa deseori isi batea sotia si micutii, fapt pentru care a fost condamnat la un an de inchisoare. Nu se stie deocamdata de ce a recurs la un asemenea gest. Aflat intr-o vizita in Japonia, Donald Trump s-a adresat familiilor indurerate.

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: “Administratia mea va oferi sprijinul statului Texas si autoritatilor locale pentru a investiga aceasta crima oribila. “

Aseara, localnicii au aprins lumanari in memoria celor 26 de victime ale atacaului, numit unul dintre cele mai sangeroase din SUA.

“Astazi, am pierdut prieteni dragi. Alti prieteni au fost raniti."

Greg ABBOTT, GUVERNATOR TEXAS: “Ne confruntam cu cel mai mare atac din istoria statului nostru. Sunt atat de multe familii, care au pierdut oameni dragi.“

Luna trecuta, un atacator a ucis 58 de persoane si a ranit aproape 550 la un concert de muzica country din Las Vegas.