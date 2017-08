Atac sangeros intr-un restaurant din Burkina Faso: 17 persoane care se aflau in local au murit. Atacatoriii ar fi venit cu cateva motociclete si au inceput sa traga la intamplare in oameni - VIDEO

Era in jurul orei 21, cand impuscaturile au inceput sa se auda una dupa alta. Politia sustine ca atacatorii au deschis focul la intamplare si au impuscat in oameni. A inceput un adevarat haos. Cei aflati in apropiere de restaurant au fugit, ca sa scape cu viata.

Am terminat de mâncat şi am ieşit afară. Aşteptam să vină şoferul. Atunci am auzit împuşcături, iar apoi nu am mai văzut nimic.

17 oameni au murit pe loc, intre care 2 turisti: o femeie din Franta si un barbat din Turcia.

Alti 8 au fost raniti si au avut nevoie de ingrijiri medicale. Politia a inconjurat zona, iar atacatorii s-au ascuns pe unul din etaje al restaurantului. Intr-un final, acestia au fost retinuti de oamenii legii.

Doi indivizi au fost impuscati si au murit, cand au incercat sa fuga.