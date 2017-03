Atac socant in gara centrala din Dusseldorf: Un individ a lovit cu un topor mai multe persoane. Cine e suspectul - VIDEO

Imaginile filmate la fata locului arata mai multe persoane ranite, care stau la pamant. Alti oameni fug panicati in toate partile. Martorii au povestit ca individul a coborat din tren si a inceput sa loveasca cu toporul oamenii aflati in gara. A ranit sapte persoane, printre care si un baiat de 13 ani. Dupa asta a incercat sa fuga, insa politistii au reusit sa-l prinda.

”Am auzit sirenele poliţiştilor şi ale pompierilor, apoi toată lumea a început să fugă. Zona a fost închisă şi supravegheată de poliţişti. Apoi am văzut cum suspectul a fost adus aici şi am făcut o poză din timpul arestării.”

Dupa incident, gara a fost inchisa, toate cursele feroviare au fost suspendate, in timp ce politstii inarmati au inconjurat zona. Inca de la inceput, anchetatorii au insistat ca nu a fost un act terorist. Politia spune ca agresorul este un barbat in varsta de 36 de ani cu probleme psihice, originar din fosta Iugoslavie. Germania este in alerta dupa ce anul trecut un terorist a intrat cu un camion in multimea adunata la un targ de Craciun din Berlin. 12 oameni au murit in atacul revendicat de gruparea Statul Islamic.