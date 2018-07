Atac socant intr-un hotel din Manchester. Persoane necunoscute au injunghiat o femeie in regiunea gatului - VIDEO

S-a intamplat azi dimineata, in hotelul Hilton situat in centrul orasului Manchester. Oamenii legii spun ca au fost alertati de o femeie, care le-a spus ca a fost injunghiata in regiunea gatului. Mai multe echipaje de politie au mers la fata locului.

Oamenii legii au retinut cinci suspecti in acest caz - patru tineri cu varste curpinse intre 20 si 26 de ani si doua fete de 17 si 20 de ani. Nu este clar motivul atacului. Anchetatorii sustin, totusi, ca incidentul nu e de natura terorista.