Atac terorist asupra unei statiuni de lux din Mali. Doi agresori au fost ucisi, iar alti doi au reusit sa fuga

Teroristii au atacat o statiune de lux, vizitata de foarte multi turisti din Occident care isi petreceau vacantele scurte acolo. In urma incidentului, trupele franceze au intervenit.

"Prima data am crezut ca avem de-a face cu bandisti inarmati, insa cunoastem modul de operare al acestora. Ei nu au ocupat teritoriul, ceea ce ne face sa credem ca avem de-a face cu un atac terorist". a declarat Ministrul Securitatii din Mali, Salif Traore.

In urma incidentului, au intervenit fortele de securitate din Mali, vehiculele din misiunile de mentinere a pacii ale Natiunilor Unite si militari francezi, care au inconjurat zona, noteaza Reuters. In plus, un elicopter a survolat deasupra statiunii.

Intr-o conferinta de presa, ministrul Traore a declarat ca fortele militare din Mali i-au impuscat mortal pe doi dintre atacatori, in timp ce ceilalti doi au reusit sa scape, iar fortele de ordine i-au urmarit. In timpul operatiunii, unul dintre atacatori a fost ranit si a lasat in urma sa o mitraliera si sase sticle de explozibili, sustine ministrul, noteaza jurnalistii de la Reuters.

"Suntem in procesul de cautare al acestora pentru a verifica daca nu cumva s-au ascuns pe undeva", adauga ministul.

Printre victimele atacului se numara un cetatean francez-gabonez, care a fost ucis, in timp ce celelalte victime nu au fost identificate pana in prezent, precizeaza minsitrul. In plus, doi angajati ai hotelului si doi oaspeti au fost raniti de gloante. De asemenea, opt politisti au fost impuscati in timpul operatiunii de prindere a atacatorilor.

Dintre cele 36 de persoane care au reusit sa se salveze, 13 sunt cetateni francezi, 14 sunt din Mali, iar ceilalti au cetatenie spaniola, germana, egipteana si kenyana.