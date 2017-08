Atac terorist in capitala Burkina Faso. 17 oameni au murit

Conform martorilor, trei barbati inarmati au deschis focul asupra persoanelor aflate in fata unui hotel si a unui restaurant. Este vorba despre Hotel Bravia si despre restaurantul Aziz Istanbul.

Centrul orasului a fost izolat de armata, iar ambasada americana din Ouagadougou si-a avertizat cetatenii sa evite zona.



Exista temeri ca la originea atacului s-ar putea afla o grupare afiliata Al-Qaeda care activeaza in regiunea Sahel, precizeaza BBC.

In urma atacului au murit 17 persoane, ale caror nationalitati urmeaza sa fie confirmate, iar opt au fost ranite”, a anuntat Guvernul.

