Atac terorist in New York. Un individ a intrat cu masina pe o pista de biciclisti in Manhattan. Patru persoane au murit, iar alte 11 au fost ranite. Ce au gasit oamenii legii in masina atacatorului - VIDEO

”Suntem pe West Street. O masina a lovit trei biciclisti. Pare sa fie un atac terorist.”

Atacul s-a produs in Manhattan, intr-o zona cu scoli si cladiri rezidentiale. Locul e preferat de biciclisti si era aglomerat in momentul atacului, avand in vedere ca New Yorkul gazduieste o mare petrecere de Halloween. Suspectul a iesit de pe carosabil si a intrat cu viteza pe pista de biciclisti, plina de oameni. A codus aproape un kilometru, apoi a lovit un autobuz scolar si s-a oprit. A lasat in urma imagini de cosmar.

”O, Doamne. Poti sa suni la 911? Este nevoie de o ambulanta! Sunt copiii aici.”

Cand masina s-a oprit, atacatorul a coborat si a inceput sa fuga, avand in maini doua arme. Unul dintre politistii ajunsi la fata locului a deschis focul si l-a ranit in abdomen.

”Am vazut un barbat la pamant. Parea ca a fost ranit, iar langa el era un alt barbat care era arestat. Nu a opus rezistenta. Era in genunchi, cu mainile la cap.”

Individul a fost transportat la spital si este pazit. Cand isi va reveni, va fi interogat. Politistii au gasit in masina lui un bilet in care scria ca actioneaza in numele organizatiei teroriste Statul Islamic, iar martorii l-au auzit strigand “Allah Akbar”, atunci cand a coborat din masina inchiriata.

Bill de BLASIO, PRIMARUL ORASULUI NY: ”A fost un act de teroare, un act las de teroare, tintit spre civili inocenti, oameni care isi vedeau de vietile lor si nu aveau nicio banuiala despre ceeea ce urma sa-i loveasca.”

Atacatorul a fost identificat drept Sayfullo Saipov, in varsta de 29 de ani, originar din Uzbekistan. El a ajuns in Statele Unite in 2010. Este casatorit si are trei copii. Autoritatile spun ca a actionat de unul singur.

Andrew CUOMO, GUVERNATORUL STATULUI NY: ”Nu avem dovezi care sa sugereze existenta unui complot mai amplu, ci avem de-a face cu actiunea unui singur individ care a vrut sa provoace durere.”

Intr-o serie de mesaje pe Twitter, presedintele Donald Trump le-a transmis condoleante familiilor victimelor si a condamnat atacul, numindu-l pe agresor “o persoana bolnava”. Cinci dintre cei opt oameni ucisi sunt din Argentina.

Grupul se afla in Statele Unite pentru a sarbatori 30 de ani de la absolvirea liceului. Si-a pierdut viata si o femeie din Belgia, care se afla in vacanta alaturi de mama si sora ei. Dupa atac, autoritatile americane au decis sa nu anuleze parada de Halloween din oras, dar au sporit numarul politistilor in zonele publice aglomerate.