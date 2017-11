Atac terorist in New York, inainte de parada Halloween. Autoritati: ”Un individ care a vrut sa provoace durere”

Un imigrant uzbec a intrat cu maşina pe o pistă de biciclişti din Manhattan, si cel puţin 8 persoane au murit, iar alte 11 au ajuns in grija medicilor. 4 dintre răniţi erau într-un autobuz şcolar lovit de atacator. Individul a fost împuşcat de un poliţist, iar acum este sub pază, la spital.

Atacul nu a fost revendicat. Dar se ştie că gruparea Stat Islamic şi-a îndemnat adepţii la acţiuni teroriste de Halloween. În plus, în maşina individului a fost găsit un bilet în care preciza că a acţionat în numele ISIS.

Atacul s-a petrecut în Lower Manhattan, nu departe de monumentul World Trade Center, într-o zonă cu şcoli şi clădiri rezidenţiale.

Locul e preferat de biciclişti şi de cei care fac jogging şi era aglomerat având în vedere că, în 31 octombrie, New Yorkul găzduieşte mereu o uriaşă paradă de Halloween.

Here's a timeline of how the New York City truck attack unfolded https://t.co/sxfCaLYcha pic.twitter.com/bhUc3S4TYL

Atacatorul a ieşit cu maşina de pe carosabil şi a intrat în viteză pe pista de biciclişti, plină de oameni. A condus aproape un kilometru, apoi a lovit un autobuz şcolar şi s-a oprit. În urmă a rămas o scenă de coşmar.

“Am văzut o maşină câteva străzi mai jos care intră pe linia pentru biciclişti. Din nu ştiu ce motiv m-am îndreptat spre acel loc. Am văzut mai multe cadavre pe linia de biciclişti. A fost... Înspăimântător. Da, înspăimântător.”

Când maşina s-a oprit, atacatorul a coborât şi a început să alerge. Avea în mână două arme, iar unul dintre primii poliţişti care au ajuns la faţa locului a deschis focul şi l-a rănit în abdomen.

Împuşcăturile au sporit panică generală.“Individul care a ieşit din maşină era rănit. S-a răspândit informaţia că era înarmat şi toată lumea a început să fugă. Eu am plecat spre Rockway Park şi am sunat la poliţie.”

“Am văzut un bărbat la pământ. Părea că a fost împuşcat. Lângă el era un alt bărbat care era arestat. Nu a opus rezistenţă. Era în genunchi, cu mâinile pe cap.”

Individul a fost arestat şi transportat sub pază la spital. Poliţiştii au găsit asupra lui două arme cu aer comprimat. Martorii au povestit că l-au auzit strigând “Allahu Akbar!”, atunci când a coborât din maşina închiriată.

Atacatorul a fost identificat de presa americană drept Sayfullo Saipov, în vârstă de 29 de ani, originar din Uzbekistan. Saipov a ajuns în Statele Unite în 2010 şi a locuit o perioadă în Florida, apoi s-a stabilit în New Jersey. Este căsătorit şi are trei copii.

O primă ipoteză este că bărbatul ar fi un aşa numit “lup singuratic”.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: ”În momentul de faţă nu avem dovezi care să sugereze existenţa unui complot mai amplu, ci avem de-a face cu acţiunea unui singur individ care a vrut să provoace durere şi să facă rău.”

[Warning: Graphic Video] Footage shows horrifying aftermath of truck attack in downtown Manhattan https://t.co/gyE8AbXjTx pic.twitter.com/hMYso7TfYs

— New York Post (@nypost) October 31, 2017

Într-o serie de mesaje pe Twitter, preşedintele Donald Trump le-a transmis condoleanţe familiilor victimelor şi a condamnat atacul, numindu-l pe agresor “o persoană bolnavă şi dereglată”.

Autorităţile americane au decis să nu anuleze parada de Halloween care urma să înceapă în oraş, dar au sporit numărul patrulelor de poliţişti în transportul în comun şi în zonele publice aglomerate.

