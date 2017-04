Atac terorist in Paris. Anchetatorii au gasit o nota langa cadavrul atacatorului. Cine este politistul care a fost ucis

Teroristul ucis un agent si i-a ranit pe alti doi, inainte sa fi eliminat. O a treia victima, prinsa in haosul general, este o turista germana. Atacul a fost deja revendicat de Statul Islamic. Anchetatorii l-au identificat pe asasin si au retinut 3 indivizi din anturajul sau.

Ce stim despre atac pana acum

♦Joi seara, in jurul orei 21, teroristul si-a oprit masina langa un vehicul de patrula al politiei pe bulevardul Champs Elysee, in dreptul unui magazin si a deschis focul - cu o arma automata - asupra masinii de politie

♦A ucis un politist si a ranit alti doi, inainte sa fie impuscat mortal de fortele de securitate. De asemenea o turista a fost ranita usor

♦"Suntem convinsi ca a fost un atac de natura terorista" a declarat presedintele Francois Hollande care a convocat pentru aceasta dimineata Consiliul de aparare nationala

♦Suspectul principal ar fi Karim Cheurfi, cunoscut si ca Abu Yusuf al-Belgiki, un barbat de 39 de ani, condamnat la 20 de ani de inchisoare♦Un belgian cautat de autoritati s-a predat la o sectie de politie din Anvers.

♦ISIS a revendicat atacul armat de pe Champs-Élysées

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR LIVE -TEXT 21 APRILIE

UPDATE 20:01 Un procuror parizian a anuntat vineri seara ca anchetatorii incearca in continuare sa stabileasca daca Karim Cheurfi a avut complici in pregatirea atacului asupra politistilor de pe bulevardul Champs-Elysees.

”El nu era pe lista de monitorizare a serviciilor si nu a aratat niciun semn de radicalizare, in ciuda anilor lungi petrecuti in inchisoare”, a declarat procurorul Francois Molins.

UPDATE 19:30 Autoritatile franceze l-au identificat vineri dupa-amiaza pe politistul ucis in atacul de pe Champs-Elysees drept Xavier Jugele (37 de ani), care a participat inclusiv la interventia autoritatilor in timpul atentatelor teroriste din noiembrie 2015, acesta fiind desfasurat pentru a pazi sala Bataclan, transmite The Telegraph.

Jugele a participat inclusiv la concertul lui Stig de redeschidere a salii Bataclan.

”Sunt fericit sa fiu aici. Incantat de redeschiderea Bataclan. Este simbolic. Suntem aici drept martori. Suntem aici sa aparam valorile civice. Acest concert celebreaza viata. Spunem nu teroristilor”, a declarat Jugele cu ocazia redeschiderii salii Bataclan.

Un numar de 130 de persoane si-au pierdut viata in atentatele din noiembrie 2015, iar 90 de persoane au fost masacrate de jihadisti doar in sala Bataclan, unde concerta trupa americana Eagles of Death Metal.

RIP Paris Police Officer Xavier Jugele shot & killed Thursday, 4/20/17, during a terror attack on the Champ-Elysees. #THESACRIFICECONTINUES pic.twitter.com/Uv22AipZm1

— PAPD (@PAPD911) April 21, 2017

Jugele a fost trimis imediat dupa atentat sa pazeasca sala Bataclan.

De asemenea, politistul era homosexual si era intr-un parteneriat civil. Jugele era inclusiv un membru activ al asociatiei Flag!, care ii reprezinta pe politistii transexuali, homosexuali si bisexuali din Franta.

UPDATE 16:20 Anchetatorii francezi au anuntat vineri dupa-amiaza descoperirea unei note in care este aparata gruparea Stat Islamic langa cadavrul atacatorului de pe Champs-Elysees.

Nu exista mai multe detalii despre continutul acestei note.

UPDATE 14:15 Francois Hollande a participat o reuniune de criza Presedintele francez Francois Hollande a organizat vineri o reuniune de criza, dupa atentatul din Paris de noaptea trecuta, cu membrii guvernului care raspund de securitate interna si externa, precum si cu sefii serviciilor secrete, ai fortelor de ordine si ai armatei, relateaza Reuters.

UPDATE 14:00 Politia franceza a gasit bilete cu adrese ale sediilor fortelor de ordine in masina atacatorului de la Paris

Mai multe note scrise de mana, pe care erau adrese ale sediilor fortelor de ordine din Paris, au fost gasite in masina autorului atacului de pe Champs Elysees, relateaza BFMTV.

Mai exact, este vorba despre adresa Directorului General pentru Securitate Interna, de la Levallois-Perret, adresa comisariatului din Lagny si adresele a trei depozite de arme.

Autorul atacului, care a fost ucis intr-un schimb de focuri de arma cu fortele de ordine, ar fi fost arestat anul acesta pentru ca a amenintat ca vrea sa ucida politisti. El a fost eliberat, insa, pentru ca nu existau dovezi ca urma sa treaca la fapte, cu adevarat.

UPDATE 13:50 Franta ar trebui sa restabileasca imediat controalele la granita, sustine Marine Le Pen

Franta ar trebui sa restabileasca imediat controalele la frontiera si sa-i expulzeze pe strainii care se afla in atentia serviciilor de informatii, a afirmat vineri candidata extremei drepte la alegerile prezidentiale din Franta, Marine Le Pen, relateaza Reuters.

Reactionand la atacul comis joi la Paris si revendicat de Statul Islamic, Le Pen, care are o platforma de campanie dura anti-UE si anti-imigratie, a cerut guvernului socialist francez sa aplice imediat aceste masuri care sunt incluse in campania sa.

Le Pen a declarat de asemenea vineri de dimineata, la postul RFI, ca se temea ca ar putea exista tentative de atacuri teroriste pana duminica, tinand cont de faptul ca “se stie ca Stat Islamic a trimis cel putin un terorist” pentru a comite alte atentate si ca nu se stie unde se afla acesta.

UPDATE 13:40 Autorul atacului Paris era cetatean francez, nu belgian, cum sugera numele sau de lupta Barbatul responsabil pentru atacul armat de joi, din centrul Parisului, era cetatean francez, nu belgian, asa cum s-a sugerat initial, a declarat premierul belgian Jan Jambon citat de Reuters. Militantii organizatiei teroriste Statul Islamic a revendicat atacul, in care a fost ucis un politist. ISIS l-a identificat pe atacator drept Abu Yousif al-Belgiki -- "Belgianul" in araba. “Ancheta continua. Putem confirma ca atacatorul a fost cetatean francez”, a spus Jambon.

UPDATE 11:50 AFP: Politia franceza a retinut 3 persoane din anturajul lui Karim Cheurfi

Cele trei persoane se aflau la domiciliile perchezitionate de anchetatori in cursul noptii de joi spre vineri.

UPDATE 10:50 Politia a gasit o pusca si mai multe arme albe in masina autorului atacului

Autoritatile franceze au gasit o pusca ce foloseste aer comprimat si mai multe arme albe in masina autorului atacului de pe Champs Elysees, relateaza BFMTV, fara a identifica sursele informatiei.

Printre armele albe s-ar fi aflat si un cutit de bucatarie. De asemenea, oamenii legii au gasit documentele atacatorului in vehicul.

UPDATE 10:40 Cel de-al doilea suspect cautat pentru atacul de pe Champs Elysees s-a predat autoritatilor belgiene Cel de-al doilea suspect cautat de autoritatile franceze pentru atacul de pe Champs Elysees, soldat cu moartea unui politist si ranirea a trei persoane, s-a predat autoritatilor belgiene si este retinut la Anvers, relateaza AFP.

UPDATE 09:30 Presa franceza a publicat prima poza cu atacatorul. Imaginea nu este clara, aceasta fiind o fotocopie a mandatului de arestare eliberat luna trecuta de politia franceza. Mandatul de arestare a fost liberat dupa ce Karim Cheurfi a fost prins incercand sa faca rost de arme de foc.

UPDATE 07:00 Politia franceza a emis un mandat de arestare pentru un al doilea suspect in atacul armat de pe Champs Elysee Politia franceza a emis un mandat de arestare pentru un al doilea suspect in atacul armat de pe Champs Elysee, arata un document obtinut de Reuters. Potrivit mandatului de arestare, barbatul a venit joi cu trenul in Franta, din Belgia. Mandatul de arestare avertizeaza ca suspectul este periculos. Nu este clar daca este vorba despre atacator sau despre un complice.

Un politist francez a fost impuscat mortal si alti doi au fost raniti joi noapte, in centrul Parisului, intr-un atac desfasurat cu numai cateva zile inainte de alegerile prezidentiale si revendicat rapid de gruparea militanta Statul Islamic. “Simtul datoriei politistilor nostri, in aceasta seara, a evitat un masacru (…), au evitat o baie de sange pe Champs Elysee”, a spus ministrul de Interne Matthias Fekl.

“Putin dupa ora 21 (22 ora Romaniei), un vehicul a oprit langa o masina de politie care era parcata. Imediat, un barbat a coborat si a deschis focul asupra vehiculului de politie, ranind mortal un ofiter”, a precizat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Pierre-Henry Brandet. Politia franceza a perchezitionat locuinta din Chelles a lui Karim Cheurfi - condamnat pentru atacarea unui politist in 2001 Politia a perchezitionat o locuinta, la periferia de est a Parisului, relateaza The Associated Press. Potrivit unui document al politiei obtinut de Associated Press, adresa la care a avut loc perchezitia se afla in Chelles, la locuinta familiei lui Karim Cheurfi, cunoscut si ca Abu Yusuf al-Beljiki, un barbat in varsta de 39 de ani, cunoscut politiei.

Doi oficiali din cadrul politiei au declarat pentru AP ca principalul suspect in atac este un barbat in varsta de 39 de ani de la periferia de est a Parisului. Politia a izolat cu banda un cartier linistit si burghez in Chelles vineri. Vecini ingrijorati s-au declarat surprinsi de aceasta perchezitie.

Potrivit unor materiale din arhiva ziarului Le Parisien, Cheurfi a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare, dar a fost eliberat mai devreme, din cauza ca a atacat un ofiter de politie in 2001.

Candidatii la Presedintia Frantei isi exprima solidaritatea fata de politie in urma atacului de la Paris Candidatii la Presedintia Frantei si-au exprimat solidaritatea fata de fortele de politie in urma atacului armat relateaza The Associated Press. Cei 11 candidati la presedintie participau la un program televizat, cu trei zile inaintea primului tur al alegerilor, in momentul in care a avut loc atacul armat, in care a fost ucis un politist, joi seara.

Candidatul republican (LR, dreapta, in opozitie) Francois Fillon a declarat in aceasta emisiune, pe France2, ca isi anuleaza actiunile de campanie prevazute vineri. Presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta, in opozitie) Marine Le Pen si-a exprimat, pe Twitter, simpatia fata de politisti ”vizati din nou”.

Emmanuel Macron, candidatul En Marche! (centru) a transmis condoleante familiei politistului ucis.

Candidatul Partidului Socialist (PS, stanga, la putere) Benoit Hamon si-a exprimat intr-un mesaj postat pe Twitter ”sustinerea totala” fata de politie in lupta impotriva terorismului. Primul tur al alegerilor prezidentiale are loc duminica. Primii doi clasati dupa acest scrutin se vor infrunta in turul doi pe 7 mai. AFP: Gruparea jihadista Statul Islamic revendica atacul armat de pe Champs-Élysées

Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atacul armat de pe Champs-Élysées intr-un comunicat publicat de organul ei de propaganda Amaq, relateaza AFP. ”Autorul atacului de pe Champs-Elysées din centrul Parisului este Abu Yussef Belgianul si este unul dintre combatantii Statului Islamic”, scrie Amaq.

Hollande, ”convins” de pista terorista ”Suntem convinsi” ca pista este ”de ordine terorista”, a declarat presedintele Frantei François Hollande in urma atacului armat de pe Champs-Élysées, relateaza Le Figaro.

Presedintele a anuntat, de asemena, ca a convocat o sedinta a Consiliului Apararii vineri dimineata, la ora locala 8.00 (9.00, ora Romamniei). ”Oricine va intelege ca ma gandesc la familia politistului care a fost ucis si la politistii raniti. Un omagiu national va fi adus acestui politist care a fost asasinat in mod las”, a spus el.

”Este necesar sa constientizam ca fortele noastre de politie sunt expuse. Reiterez aici toate angajamentele pe care mi le-am asumat. Totul trebuie sa se faca pentru ca acesti, jandarmi si militari sa-si exercite misiunea.

Concetatenii nostri sunt protejati, ei trebuie sa fie, ei vor fi” protejati, a subliniat seful statului francez. In actuala perioada electorala, a spus François Hollande, serviciile de securitate vor fi ”de o vigilenta absoluta”, in vederea asigurarii securitatii alegerilor prezidentiale.

Graphic of Paris showing the location of the Champs Elysees' shooting that left one police officer dead and two wounded pic.twitter.com/snS9FeUiv4

— AFP news agency (@AFP) April 21, 2017