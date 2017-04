"Atac terorist" in Stockholm: doua persoane au fost arestate. Momentul in care oamenii se feresc din calea camionului - VIDEO

Bilantul tragediei este de patru persoane morti si 15 raniti. Totul, dupa ce un camion a intrat in oamenii aflati la cumparaturi intr-o zona comerciala.

Doi romani au fost in apropiere de locul tragediei si au vazut cum sute de persoane alergau disperate ca sa-si salveze viata. Toate indiciile conduc spre ipoteza unui "atac terorist", a anuntat premierul Suediei.

Politia a arestat pana acum doua persoane. Una dintre ele se potriveste descrierii principalului suspect, a carui poza a fost si data publicitatii. Barbatul a fost prins la 40 de kilometri nord de Stockholm si este suspectat ca ar fi soferul camionului care a intrat in multime.

Cea de-a doua persoana a fost arestata in Hjulsta, nord-vest de Stockholm, fiind suspectata de legaturi cu principalul suspect.

Acesta este momentul terifiant in care oamenii alearga care incotro din calea camionului. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum atacatorul intra cu viteza in multimea aflata pe strada pietonala.

Autoritatile au publicat fotografia principalului suspect, pe care l-au arestat vineri seara, in jurul orei 21, ora Romaniei. Alti doi barbati au fost retinuti la scurt timp dupa atac. Martorii isi amintesc cu groaza clipele prin care au trecut.

Martor: "Am vazut opt persoane lovite pe strada Drottninggatan. Atacatorul a condus pe toata strada de acolo pana aici."

Martor: "Am vazut cel putin trei victime. Viteza cu care a condus trebuie sa fi fost destul de mare, avand in vedere ranile grave pe care le-au suferit aceste persoane."

Medicii si politistii au inconjurat zona si au oferit primul ajutor victimelor. Strada, una dintre cele mai aglomerate din capitala Suediei, arata ca dupa razboi: raniti intinsi pe jos, zeci de ambulante, martori inca in stare de soc si sute de agenti inarmati.

''Erau socati, toti erau socati//am vauzt niste paturi pe niste corpuri persoane ranite grav sau decedate// in aer elicoptere, s a facut imediat aglomerat acolo - cu maisni de politie si salvari."

Romanii care erau aproape de locul atacului povestesc cum multimea alerga ingrozita, la cererea autoritatilor, ca sa-si salveze vietile.

Vali Roman: ''A luat-o dintr-o data pe trotuar si a luat-o spre oameni. Este o strada foarte circulata, mai ales pe trotuar, si s-a vazut clar un astfel de sentiment pe fata acelor oameni: frica, panica. Erau socati, toti erau socati.

Am vazut niste paturi pe niste corpuri persoane ranite grav sau decedate. Mi-a zis politia in momentul acela ca sunt 3 decedati, fix in acel moment.

In aer, elicoptere, s-a facut imediat aglomerat acolo, cu masini de politie si salvari. Politia spunea ca e un atac terorist, una s- au mai multe persoane intr-un mini bus sau ceva de genul. Inca nu l-au prins si e posibil sa fi fost si un fel de aramament, o bomba, explozibil in masina, asa s-a vorbit pe loc.

"Politia nu a vrut sa stam in grupuri sa nu fim o tinta pentru acesti teroristi."

Mihaela Lupu: "Era ca un film de groaza, alergam toti. Pe trei strazi s-au tras focuri de arma, erau oameni disperati, alergau, ne spuneau sa fugim pentru viata noastra."

Zona unde s-au derulat scenele sangeroase a fost evacuata si securizata, iar martorii spun ca asa a ramas pana tarziu in noapte. Transportul a fost paralizat, iar principala gara din capitala Suediei, aflata in apropierea centrului comercial, a fost evacuata.

Premierul Suediei ia in considerare un atentat terorist.

Stefan Lofven, premierul Suediei: ''Guvernul face tot ce-i sta in putere sa afle ce s-a intamplat. Am avertizat cetatenii sa fie atenti si sa asculte informatiile date de politie. Conform serviciilor de securitate sunt cel putin doi morti in acest atac terorist oribil. Suntem alaturi de familiile victimelor."





Angers Ygeman, ministrul de Interne: "Ceea ce am sperat si ne temeam sa nu se intample, s-a intamplat. Ce a lovit Berlinul, Parisul si Bruxelles-ul, a lovit acum si Stockholmul. Scopul teroristilor este sa ne fie teama, este important sa ne pastram calmul."