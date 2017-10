Atac terorist, la New York. O duba a intrat intr-un grup de biciclisti: 8 morti si mai multi raniti

► Un presupus atac terorist a avut loc, marţi seara (ora locală 15.15) la New York.

► Un bărbat a intrat cu o maşină închiriată în oameni, într-o zonă aglomerată, cauzând moartea a opt persoane şi rănirea a cel puţin 12.

►Bărbatul a fost reţinut la scurt timp. El a fost împuşcat, după care transportat la spital pentru îngrijiri.

► Primarul New York-ului precizează că acesta ar fi „un lup singuratic”, dar preşedintele Donald Trump susţine că este un individ bolnav psihic.

►Autorităţile au anunţat că tratează evenimentul ca pe un potenţial atac terorist.

Desfăşurarea evenimentelor, LIVE TEXT:

UPDATE 00.05: Reacţia lui Donald Trump

Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, liderul de la Casa Albă a scris: „Se pare că un alt atac comis de o persoană bolnavă psihic, a avut loc la New York. Oamenii legii urmăresc atent incidentul. NU ÎN SUA!”.

UPDATE 23.45: Ce ştim despre atacatorul din New York: A strigat „Allahu Akbar”, înainte să intre cu maşina în mulţime

UPDATE 23.23: Într-o conferinţă de presă, reprezentanţii poliţiei din New York au anunţat că numărul morţilor este de opt.

„Vom fi vigilenţi. A fost actul unui singur individ, care a vrut să ne cauzeze suferinţă”, a spus primarul Bill de Blaiso, într-o conferinţă de presă.

Totodată, el a calificat incidentul ca pe un „act de terorism”, pe care l-a calificat drept „laş”.

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, şi-a oferit condoleanţele într-un scurt mesaj pe Twitter.

Doi oficiali apropiaţi anchetei, citaţi de New York Times, au precizat că şoferul ar fi un bărbat de 29 de ani care a ajuns ăn Statele Unite în 2010. Starea lui de sănătate ar fi gravă.

Pe de altă parte, Fox News precizează că suspectul ar fi avut un act de identitate din Florida. Autorităţile au început să verifice istoricul suspectului.

Într-o conferinţă de presă, guvernatorul New York-ului l-a calificat drept „un lup singuratic”.

23.20: Maşina aparţinea firmei Home Depot.

Matt Harringan, purător de cuvânt al companiei Home Depot, a confirmat că maşina implicată în incident le aparţinea. Totodată, el a precizat că reprezentanţii companiei „cooperează cu autorităţile”, potrivit CNN.

Poliţia a confirmat că bărbatul a lovit şi un autobuz şcolar, din care au fost scoase patru persoane, cu răni minore.

23.15: O femeie pe nume Carina îşi lua fiul de la o şcoală din apropiere, când a avut loc incidentul, notează BBC, care citează o televiziune locală.

„Am văzut mult fum şi, când am ajuns pe stradă, am văzut că oamenii sunt aruncaţi la pământ. Apoi l-am văzut pe acest individ care nu ştiu ce ţinea în mână...păreau să fie arme. Nu am ştiut exact ce se întâmplă, dar m-am gândit că vizează şcoala. În scurt timp, oamenii au început să ţipe: „focuri de armă, focuri de armă”. Aşa că am fugit cu toţii, ne-am ascuns în cantina şcolii”, a spus femeia.

Un alt martor a declarat, pentru CNN, că a văzut un om rănit, iar apoi un al doilea reţinut de poliţie.

„Nu s-a opus. Era în genunchi, cu mâinile ridicate, iar lângă el era maşina cu însemnele Home Depot. Partea din faţă era complet distrusă, iar din motor ieşea fum”.

23.07: Potrivit poliţiei, citate de Fox News, bărbatul ar fi acţionat singur.

La scurt timp, şi secretarul primarului Bill de Blaiso a făcut un anunţ. Astfel, într-o postare pe Facebook, reprezentantul Primăriei New York-ului dă asigurări că „nu mai există nicio ameninţare activă”.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a precizat că preşedintele Donals Trump şi procurorul general Jeff Sessions au fost informaţi cu privire la incident, notează Fox News.

23.05: Surse din poliţie, citate de New York Post, notează că bărbatul ar fis trigat „Allahu Akbar”, imediat după ce a intrat în bicilcişti.

Atacul a avut loc în jurul orei locale 15.15, în Manhattan.

Un martor a descris incidentul, pe Twitter: „O maşină a dat peste doi oameni, după care a intrat într-un autobuz şcolar. Văd două cadavre şi biciclete distruse”.

Un elev în vârstă de 14 ani a precizat că bărbatul ar fi avut în mână două arme: „Credeam că este ceva legat de Halloween. A început să alerge, iar un alt bărbat, cu un tricou verde, îl urmărea”.

22.50: Departamentul de Poliţie al New York-ului a precizat că şoferul, care avea asupra sa arme false, a fost împuşcat de poliţie, după care a fost reţinut. Surse din NYPD au precizat, pentru CNN, că suspectul a fost dus la spital, pentru a i se îngriji rănile. Totodată, autorităţile ar lua în calcul posibilitatea unei tentative teroriste.

Potrivit unei surse din domeniul securităţii, citate de Associated Press, în urma incidentului ar fi murit până la şase persoane, iar cel puţin 15 au fost rănite. Cu toate acestea, sursa familiară cu ancheta nu a fost autorizată să vorbească public, astfel că a făcut precizările sub protecţia anonimatului.

Pe de altă parte, publicaţia The New York Times relatează că numărul morţilor ar fi de şase, iar cel ar răniţilor de minim 11, potrivit autorităţilor.

22:40: BBC notează că cinci persoane au fost raportate, în mod oficial, ca fiind rănite, după ce duba s-a izbit în trecători. În plus, mai multe persoane au fost rănite după ce s-au aflat în ploaia de focuri a atacatorului.

UPDATE 22:19: Surse din presa americană scriu că individul s-a aflat la volanul unei dubiţe, care a izbit un grup de biciclişti. Imediat după ce vehiculul său a lovit un autobuz şcolar, individul a început să tragă focuri de armă asupra trecătorilor.

The Telegraph notează că există surse neconfirmate care susţin că mai mulţi bicicliţi au fost acroşaţi de o dubiţă, despre care se crede că ar fi fost de culoare albă.

“O maşină tocmai a lovit două persoane şi apoi s-a izbit într-un autobuz şcolar”, a declarat un martor.

Un alt martor susţine că a auzit cinci focuri de armă, iar după ce s-a apropiat de fereastră a văzut cum „oamenii care alergau haotic”.

UPDATE 22:04: Poliţia din New York a declarat că l-a reţinut pe suspect, după ce li s-au raportat mai multe „focuri de arme”, în apropiere de autostrada West Side din Manhattan.

Poliţiştii l-au cerut oamenilor să evite zona, întrucât o operaţiune majoră de forţe se află în curs de desfăşurare.

UPDATE 21:57: Skynews relatează că presupusul atac a avut loc în zona momumentului dedicat victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001. Aceeaşi sursă precizează că 2 persoane au fost ucise. Pe de altă parte, Skynews susţine că ar putea fi vorba despre un vehicul care s-a izbit în pietoni.

Update 21:51: CBS: transmite că cel puţin cinci persoane au fost rănite, după ce un individ a deschis focurile de armă asupra mai multor pietoni din Manhattan. În plus, aceştia nu au detalii referitoare la starea răniţilor.

ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE.