Atacatorul de pe Champs-Elysées a jurat credinta Statului Islamic. Ce a gasit politia la domiciliul sau

In aceasta scrisoare, gasita de anchetatori si adresata cumnatului sau, suspectul afirma ca a jucat un ”joc dublu” si a constituit un arsenal in cadrul activitatii sale de tir sportiv, in vederea comiterii unui atentat, a declarat sursa citata, care confirma astfel o informatie dezvaluita de BFMTV.

Politia franceza a descoperit arme si munitie, de asemenea materiale pentru fabricarea unei bombe, dar nu si explozibili, la domiciliul islamistului.

Aflat la volanul unui autoturism, individul de 31 de ani a intrat in mod deliberat, de doua ori, intr-o duba a jandarmeriei. Apoi, a coborat cu o arma Kalashnikov in maini, dar s-a prabusit si a decedat. Autopsia urmeaza sa determine cauzele mortii, au anuntat autoritatile. Atacatorul a incercat sa incendieze masina cu care venise, in care anchetatorii au gasit o butelie de gaz si munitie.

Suspectul era in evidenta serviciilor de informatii pentru apartenenta la o organizatie islamista radicala. Cu toate acestea, avea un permis pentru detinere de arme in mod legal.