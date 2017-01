Atacatorul din Istanbul, surprins de o camera de supraveghere din club. Imaginile filmate de martori. VIDEO

Atacatorul, imbracat in costum de Mos Craciun, a deschis focul in clubul Reina, unde sute de oameni sarbatoreau Anul Nou. 69 de oameni au fost raniti in atacul petrecut la 1:30 noaptea. Desi fortele speciale au luat cu asalt cladirea, agresorul a reusit sa fuga.

Sinem Uyanik, martor la tragedie, a spus ca a fost nevoita sa ridice corpuri de pe langa ea pentru a putea iesi.

Martorii au povestit ca au auzit atacatorii strigand ceva in araba, potrivit agentiei de presa Dogan, care precizeaza ca intre 700 si 800 de persoane erau in clubul de noapte la momentul atacului.

Saldırgan montunu değistirip kaçarken kameralara böyle yakalandı pic.twitter.com/RKxc5RGYnG

