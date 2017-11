Atacatorul din New York se declara “multumit de ceea ce a facut”. Trump cere condamnarea lui la moarte

UPDATE 8:40 Preşedintele american Donald Trump cere condamnarea la pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului de la New York.

“Teroristul de la New York era fericit când cerut să arboreze un steag ISIS în camera sa de spital. El a ucis opt oameni şi a rănit grav alţi 12. TREBUIE SĂ FIE CONDAMNAT LA MOARTE!”, a scris Donald Trump într-o postare pe Twitter.



Bărbatul de 29 de ani de origine uzbecă a fost prezentat miercuri seară unui judecător şi a fost acuzat de terorism.



Donald Trump a spus însă că l-ar trimite la Guantanamo, pentru că justiţia americană este o glumă. De altfel, atentatul pare să fie pretextul perfect pentru ca preşedintele american să pună capăt încă unui program de imigraţie, de care au profitat de-a lungul timpului şi mulţi români - Loteria Vizelor.

