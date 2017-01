Atacatorul inarmat de pe aeroportul din Florida, identificat drept Esteban Santiago, de 26 de ani. Ce au povestit rudele sale

Agresorul, cu origini hispanice, scrie presa de peste ocean, a avut arma in bagajul de cala si a inceput sa traga dupa o altercatie in timpul zborului.

Odata ce a aterizat, atacatorul hispanic pe nume Esteban Santiago, de 26 de ani, si-a ridicat bagajul de cala din al doilea terminal al aeroportului, iar apoi s-a retras in baie pentru a scoate arma ascunsa intre haine. Apoi Santiago s-a indreptat spre ceilalti pasageri, care asteptau in continuare sosirea bagajelor, si a deschis focul la intamplare.

Se pare ca tanarul hispanic nu a evitat sa isi declare arma din bagaj atunci cand a decolat de pe aeroportul din Alaska.

Esteban Santiago are 26 de ani si este originar din New Jersey, dar a locuit de-a lungul vietii sale in Alaska, precum si in localitatea Naples din Florida. Surse din randul autoritatilor federale au transmis ca atacul armat nu este considerat un act de terorism, iar rudele tanarului hispanic sustin ca acesta avea probleme psihice.

De asemenea, autoritatile au descoperit o legitimatie militara in posesia lui Esteban Santiago. Nu exista mai multe date despre activitatea militara a atacatorului, desi acesta a postat anterior o poza in echipamentul de lupta al armatei Statelor Unite.

In urma cu un an, tanarul hispanic a fost judecat pentru comiterea a doua contraventii in Alaska.

Potrivit martorilor, atacatorul purta un tricou cu franciza Star Wars. Pasagerul John Schlicher a precizat ca acesta era un ”tanat slabut” si a intreptat arma direct spre pasagerii care asteptau sa isi ridice bagajele pe aeroportul Lauderdale.

Esteban Santiago nu a spus niciun cuvant in timp ce tragea la intamplare in pasageri, iar unii supravietuitori au remarcat tacerea sa.

Atacatorul si-a reincarcat arma o singura data, insa martorii nu pot preciza cate gloante au fost trase in incinta aeroportului Lauderdale.

Haosul s-a produs in terminalul 2 al aeroportului, in sala unde oamenii asteptau sa ridice bagajele de cala. Impuscaturile au produs panica printre calatori, iar multi dintre ei au fugit din calea atacatorului. Martorii povestesc cu groaza clipele prin care au trecut.

"Familia mea este in terminalul 2, iar eu am plecat sa inchiriez masina. I-am asteptat in apropiere de terminalul 1, si dintr-o data toata lumea a inceput sa alerge, o femeie striga dupa ajutor, asa ca am fugit si eu.

"Noi ne-am ascuns in restaurant sub o masa. Un angajat al restaurantului a venit si ne-a ghidat catre iesire, iar acum asteptam pe pista."

Speriati, calatorii au alergat care incotro, si, imediat panica s-a instaurat si afara, unde alte persoane asteptau imbarcarea.

Cel care a deschis focul a fost prins de oamenii legii la scurt timp dupa incident. Din informatiile oferite de politie, acesta face parte din armata americana si ar fi prezentat un permis de port arma.

"Una dintre cele mai importante informatii este ca am retinut atacatorul. Este nevatamat, oamenii legii nu au tras nici un foc de arma pentru a-l prinde. Barbatul este interogat de agentii FBI."

Aeroportul Ford Lauderdale din Florida se afla in apropiere de Miami si anual milioane de pasageri ii treg pragul.