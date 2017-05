Atacul cibernetic global a afectat si Uzina Dacia de la Mioveni. Renault a anuntat ca a oprit productia si in Franta

O parte a activitatii de productie a uzinelor Dacia de la Mioveni a fost afectata de probleme ale sistemelor informatice si mai multi angajati au fost trimisi acasa sambata dimineata, a anuntat compania, care ia in calcul ipoteza unei consecinte a atacului cibernetic care a avut loc la nivel global.

Constructorul auto ar fi fost afectat de valul de atacuri cibernetice care a lovit vineri zeci de tari. Compania a anuntat sambata ca luat masuri pentru a preveni extinderea problemelor.

"O parte a activitatii de productie a Uzinelor Dacia de la Mioveni a fost afectata de disfunctionalitati ale sistemelor informatice si mai multi angajati au fost trimisi inapoi la domiciliu, in cursul diminetii de sambata, 13 mai. Masura a fost luata pentru a preveni extinderea disfunctionalitatilor care, la o prima vedere, sunt o consecinta a atacului cibernetic care a avut loc la nivel global. Pe platforma de la Mioveni a fost convocata o celula de criza care urmareste evolutia situatiei. Vom reveni cu detalii pe masura ce vom avea noi informatii”, se arata in comunicatul companiei.

Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a declarat, sambata, pentru News.ro, ca nu se stie in prezent ce companii sau institutii ale statului au fost afectate, in contextul in care legea nu le obliga pe acestea sa raporteze aceste incidente. Jianu a subliniat ca legislatia din Romania trebuie modificata in conformitate cu directiva europeana NIS, privind securitatea retelelor si sistemelor informatice. Potrivit directivei, companiile care furnizeaza servicii esentiale si furnizorii de servicii digitale trebuie sa se conformeze unor norme care vizeaza reducerea riscului cibernetic.

”Trebuie modificata legislatia din Romania, in conformitate cu directiva NIS. Nu putem sa stim in prezent ce companii sau institutii au fost afectate, legea nu le obliga sa raporteze aceste atacuri. Ele pot cere ajutorul Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO)”, a declarat Jianu, pentru News.ro.

Renault a anuntat ca a oprit productia la uzinele din Franta dupa atacul cibernetic, relateaza AFP.

#BREAKING Renault says production halted at French sites after cyberattack

— AFP news agency (@AFP) May 13, 2017

Un val de atacuri cibernetice a afectat vineri zeci de tari, parand sa exploateze un defect dezvaluit in documente divulgate de la Agentia Nationala americana pentru Securitate (NSA). Atacurile au folosit o tehnica cunoscuta sub numele de ransomware, care blocheaza fisierele utilizatorilor cu scopul ca acestia sa plateasca o suma de bani in moneda virtuala Bitcoin.