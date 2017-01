Atacul de pe un aeroport din Florida a fost surprins de o camera de supraveghere. Momentul in care americanul cu un pistol in mana deschide focul asupra unor pasageri din apropiere - VIDEO

In imagini se vede cum Santiago Esteban, in varsta de 26 de ani, merge linistit in apropiere de zona retragerii bagajelor. La un moment dat, scoate un pistol si incepe sa traga la intamplare spre calatori. Speriati, oamenii incearca sa gaseasca adapost.

Cinci pasageri au fost ucisi, iar alti sase raniti. Politia a reusit sa-l prinda pe atacator, care este un fost militar al armatei americane. Presa scrie ca el ar fi primit tratament psihiatric, pentru ca spunea ca aude voci.

Cu toate acestea, tanarul a fost pus sub acuzare pentru o serie de infractiuni. Daca va fi gasit vinovat, el risca pedeapsa cu moartea. Rudele suspectului spun ca autoritatile nu pot face acest lucru inturcat barbatul ar fi bolnav psihic.